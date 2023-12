FOTOD | Teine katse kirjastajana? Brigitte Susanne Hunt kirjastas oma etiketiõpetaja raamatu ja juhtis teose esitlust

Kolbakovi sõnul on teose kirjutamist inspireerinud peamiselt need neiud ja noormehed, kellega ta kümne tegevusaasta jooksul etiketikoolitustel kohtunud on.

Raamatu on kirjastanud Brigitte Susanne Hundi ettevõtte BSH OÜ. Raamatus on 254 lehekülge ning etiketiõpiku eest tuleb välja käia 52,5 eurot.

Esimene raamat, mida Brigitte Susanne Hundi ettevõtte BSH OÜ kirjastas oli tema elulooraamat „Ärahellitatud printsess“. Raamatu müük ja reklaam aga peatati Harju maakohtu määruse järgi, kuna Delfi Meedia AS esitas Brigitte Susanne Hundile 13. oktoobril nõudekirja, sest ettevõtte kinnituse järgi on Hunt oma raamatus kasutanud suurt hulka fotosid ilma nende õiguste omajate nõusolekuta. Oktoobri keskel selgus, et raamatu müük ja reklaam on Harju maakohtu määruse järgi keelatud. Detsembris võttis kohus Delfi Meedia hagi BSH OÜ vastu menetlusse.