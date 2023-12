Anna ja Kristjan Pihl oma tütrest: naerame, et ta on saanud meie mõlema kanguse

Mööda ei saa ka sellest, et tirts on väga isepäine ja tugeva karakteriga. „Naerame, et ta on saanud meie mõlema kanguse. Ta on väga emotsionaalne – kui rõõmus, siis sajaga, kui vihane või nukker, siis väljendab seda väga meelekindlalt. Näiteks täna hommikul, kui oli vaja siia intervjuule jõuda, ütlesin Astale, et emal on kiire ja vaja riidesse panna. Aga tema lasi end diivanile nagu sült ja ei kavatsenudki liigutada.“