Kurb! „Savvusanna sõsarad“ ei jõudnud Oscarite lühinimekirja

Parima rahvusvahelise filmi kategoorias asuvad Oscari nimel võistlema 15 filmi, mis tähendab, et nüüd on Ameerika filmiakadeemia liikmetel aeg valida oma lemmikud, sest edasi pääseb ainult viis.

„Savvusanna sõsarad“ on nüüdisaegne ja intiimne film naistest, kes suitsusauna kaitsvas pimeduses kokku tulevad, oma sügavamaid saladusi jagavad ning kehasse kogunenud häbi ja valu maha pesevad. Film tutvustab ka Vana-Võromaa suitsusauna kombestikku („savvusannakombõ“), mis on kantud UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja.

Filmi „Savvusanna sõsarad“ režissöör ja stsenarist on Anna Hints. Produtsent on Marianne Ostrat (Alexandra Film, Eesti), kaasprodutsendid on Juliette Cazanave (Kepler22 Productions, Prantsusmaa), Hlín Jóhannesdóttir (Ursus Parvus Island) ja Eero Talvistu † (Eesti). Filmi operaator on Ants Tammik, monteerijad Hendrik Mägar, Tushar Prakash, Qutaiba Barhamji, Martin Männik ja Anna Hints. Heli salvestasid Tanel Kadalipp ja Patrick McGinley. Helirežissöör on Huldar Freyr Arnarson (Island) ning heliloojad Edvard Egilsson (Island) ja ansambel EETER (Anna Hints, Marja-Liisa Plats, Ann Reimann).