Kalmet noomis „Kinoteatri õhtuses vööndis“ eestlaste alkoholilembust: kas ETV nõukogu kiidaks heaks ka Laua Viina Pärdi päevad?

„Täna tahan rääkida sellest, mis tegelikult eestlasi hävitab. See ei ole automaks ega sõjapõgenikud, see ei ole puukide rohkus ega peretoetuse vähenemine. See ei ole ka TV3 saade „Duubel“ ega Brigitte Susanne Hundi Instagrami feed (voog - toim). Mis see on, mis eestlasi hävitab?“ alustas Kalmet oma monoloogi, viidates hoopis eestlaste liigsele alkoholitarvitamisele.

Ta tõi välja palju fakte eestlaste alkoholilembuse kohta, näiteks selle, et keskmine eestlane joob 678 pudelit õlut aastas, mis teeb 13 pudelit nädalas.

„Võib-olla sa mõtlesid, et teeks uue aasta karskelt. Prooviks tervislikult. Samas kuuled ETV-s, kanalis, kus reklaamid on keelatud, malbet häält meelitamas sind uut aastat alustama koos Remy Martiniga. Kas ETV nõukogu kiidaks heaks ka Laua Viina Pärdi päevad? Või äkki ootab meid ees „Eesti Laul On Ice“?“ mõtiskles ta. „Huvitav on ka Remy Martini uusaastakontserdi plakat, mida ETV saab oma ülekande ajal südamerahus näidata. Plakatil on väga palju Remy Martini ja väga vähe kontserti.“

„Arusaadav. Raha paneb rattad käima. Kõik vajavad lisatulu, aga ajal, mil me ei leia kümmet miljonit eurot õpetajate palkadeks, piisaks kümne-protsendilisest alkoholiaktsiisi tõstmisest, et see raha leida,“ lisas saatejuht.

„Kas mäletate, et kunagi oli selline minister nagu Ossinovski, kes läks tõstma alkoholiaktsiisi, vähendama alkoholi kättesaadavust ja nähtavust kauplustes, aga kahjuks suutis selle tegevusega vähendada eelkõige enda nähtavust,“ meenutas näitleja. „Sellist avalikku hukkamõistu ei suuda üle elada ükski poliitik, aga kelle huvides see hukkamõist on? Eestlaste või pudelite huvides?“

Kalmet sõnas lõpetuseks, et eriti arvestades seda, kuna eestlasi on vähe, siis oleks see ju ainult hea, kui me kõik elaksime kauem ja tervemalt ning oleksime rohkem nagu e-riik, mitte nagu a-riik.