Vanusevahe ja erinevad soovid said saatuslikuks! Lauljatar Mariah Carey läks kallimast lahku

Oma rolli mängis selle juures ka Mariah ja Bryani 14 aasta suurune vanusevahe ning see, et nad soovisid tulevikult erinevaid asju. „Bryan tahtis pere luua. See ei ole asi, mida Mariah sooviks,“ avaldas üks paari tundev allikas.

Esimesed kõlakad selle kohta, et Mariah ja Bryan on lahku läinud, tekkisid novembris. Toona siirdus Mariah oma tuurile, kuid tema tantsijast kallim puudus muusiku sõudelt, vahendab Daily Mail. Praegu tähistab Mariah pühi Aspenis, kus tavaliselt on kaasas olnud ka Bryan, kuid see aasta pole meest seal märgatud. Tegemist on esimeste pühadega, mida paar alates oma suhte algusest koos ei veeda.