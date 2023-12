Mis juhtus? „Kättemaksukontori“ põhinäitlejad Kadri Rämmeld ja Elina Reinold lahkuvad menusarjast

Kuigi veel mõned kuud tagasi jagas produtsent Raivo Suviste meedias, et nii väikeseid kui suuri teleka ette naelutava menuka krimiseriaali uus hooaeg algab ja jätkub sama koosseisuga, on järsku ilmnenud, et senised armastatud peategelased hoopiski lahkuvad sarjast. Naistelehe allikate väitel on põhjus rahas.