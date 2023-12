VIDEOD | Tekiilat ja rummi voolas ojadena! BSH ekskutt Ron Nõmm ja väidetav kallim Karl Kähr pidutsesid Balil kohalike neidudega

Kroonika käsutusse saabusid videokaadrid ja foto eile õhtul Balil toimunud peost, kus kohalike neiudega lustisid seltskonnatähe Brigitte Susanne Hundi ekskallim Ron Nõmm ja praegune väidetav silmarõõm Karl Kähr. Videokaadritelt on näha, kuidas umbes kuueliikmeline seltskond paistab Bali klubis täiel rinnal pidutsevat - taustal on kuulda klubimuusikat, näha on hoogsaid tantsuliigutusi ning peoõhtu juures ei puudu ka alkohol. „Kes siin on!“ hõiskab inglise keeles üks naissoost peoline ühel hetkel videos ja näitab samal ajal Karli ja Roni peomeeleolus.

Ühest videost on näha, kuidas seltskonna seas käib ringi pudel rummi ja suuri sõõme sellest võtavad nii Karl kui ka Ron. „Neerud just lahkusid siit chatist,“ kirjutas üks seltskonnaga pidutsenud inimene video juurde. Hilisemates kaadrites on näha, et välja on võlutud ka muud sorti alkoholipudel - siis lasi Ron hea maitsta juba Don Julio tekiilal.