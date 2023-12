Naljakas valik! Prints Williami nõo perekond avaldas, milline hüüdmini neil printsile on

Mike avaldas saates, et tal on tulevasele kuningale prints Williamile välja valitud omapärane hüüdnimi. „Ma kutsun teda Ühe Pindi Willyks,“ sõnas Mike ja rääkis lähemalt, kuidas antud valik sündis. „Ta ei ole kõige alkoholilembesem inimene,“ lausus ta.

Kuna Mike on endine ragbimängija, siis rääkis ta, et spordiala juurde kuulub aeg-ajalt koos tiimikaaslasega napsutamine, vahendab Daily Mail. Prints William pidi aga olema „ühe joogi mees“, mistõttu talle selline hüüdnimi pandigi.

Burrow uuris saates seejärel, kas Mike’il ja Zaral on ka teineteisele hüüdnimesi. Paar avaldas, et nad kutsuvad teineteist munchkin’iteks, mille eestikeelne vaste oleks „pisikene“. Mike’il ei meenunud saates, kust selline hüüdnimi alguse sai. Zara aga sõnas, et on oma abikaasale pannud telefonikontaktides nimeks „kiisukene“.