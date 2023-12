Osa Elisa kliente pettus: ei saagi televiisorit vaadata! Ettevõte selgitab rikke põhjuseid

Kell 21.17 saatis Elisa klientidele SMSi, kus seisis: „Hea klient! Palume vabandust, et Elisa teleteenustega on esinenud täna tõrkeid. Teenuse töökindluse tõstmine on meie prioriteet ja tegeleme sellega nii täna kui ka tulevikus. Elisa.“

Elisa suhtekorralduse valdkonna spetsialist Gloria Sibold sõnas, et rike mõjutas osasid Elisa teleteenuse kasutajaid ning selle kestus oli õnneks lühiajaline, ulatudes tunnini (kl 19.47 - 20.43). „Vabandame klientide ees. Rikke põhjuseks olid sisemiste süsteemide tõrked, mis said lahendatud sellisel viisil, et need enam ei kordu.“