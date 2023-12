Henrik Kalmet jõulutraditsioonidest: verivorstide särin, kingipakkide avamine ja koduvägivald

Kalmet nentis, et jõuludega koos käib verivorstide särin, kingipakkide avamine ning koduvägivald. Ta viitas, et Eesti on Euroopas üks neist riikidest, kes esiotsas just koduvägivalla poolest. „Kõige vähem vägivaldne on Malta,“ tõi ta välja.

Ta lisas ka, et üldiselt saavad naised viga omaenda kodus. „On ka müüt, et see on teatud ühiskonnakihi probleem. See ei tunnista haridust,“ lausus ta ja tõi näiteks, et vägivallatsejaid on eri eluvaldkondadest. Ta ütles, et statistika kohaselt saab politsei igapäevaselt 30 teadet koduvägivalla kohta, 50 protsenti rusika tõstjatest on purjus.

„Koduvägivald on Eesti ühiskonda ühendav Eesti lugu, suur narratiiv. Linn ja maa, doktorikraadiga ja kutseharidusega.“

Kalmet tõi ka välja, et vägivald sünnitab vägivalda. „Kes kogenud julmust, neist saavad julmurid.“

Tema jutust jäi kõlama, et vaja on varakult sekkuda ja raporteerida, samuti üldist hukkamõistu. Vägistamisjuhtumite puhul toonitas ta, et oluline oleks, et ka vaikimine võrdsustuks sellega, et naisterahvas pole nõusolekut andnud.

Meesterahvastele oli tal ka sõnum - kui oma naist lööd, oled kõige vähem selline mees, kui tegelikult võiksid olla.

Eilses saates võttis Kalmet luubi alla eestlaste armastuse alkoholi vastu, mis ulatub tema arvates liiga kaugele.

„Täna tahan rääkida sellest, mis tegelikult eestlasi hävitab. See ei ole automaks ega sõjapõgenikud, see ei ole puukide rohkus ega peretoetuse vähenemine. See ei ole ka TV3 saade „Duubel“ ega Brigitte Susanne Hundi Instagrami feed (voog - toim). Mis see on, mis eestlasi hävitab?“ alustas Kalmet oma monoloogi, viidates hoopis eestlaste liigsele alkoholitarvitamisele.

Ta tõi välja palju fakte eestlaste alkoholilembuse kohta, näiteks selle, et keskmine eestlane joob 678 pudelit õlut aastas, mis teeb 13 pudelit nädalas.