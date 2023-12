Liis Lemsalu on tagasi laval! Lauljatar andis esimese kontserdi pärast emaks saamist

Liis plaanib ka lapse kõrvalt aktiivselt pildis olla, nii muusikat välja anda kui esinda. Detsembri alguses üllatas lauljatar oma fänne kauni ballaadiga „Valge valgus“. „See on lausa uskumatu, kui palju kirju ja videoid mulle saadetud on! Tundub, et see lugu on pugenud väga paljude südamesse ja selle üle on mul meeletult hea meel,“ on Liis rahul. Loo lüürikavideo, mille lõpus on värske ema-lapse armas hetk, on kahe nädalaga kogunud 76 000 vaatamist ning on siiani YouTube’i muusikavideote topis.