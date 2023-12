Marianne Ostrat „Savvusanna sõsarate“ Oscarite lühinimekirjast välja jäämisest: dokikategooriast langemine on väga suur pettumus

„Pretendeerisime kahes kategoorias. Rahvusvahelise filmi kategoorias on koos nii aasta parimad mängufilmid kogu maailmast kui ka dokumentaalfilmid ja umbes poole kampaania pealt oli tunda, et selles kategoorias läheb lühinimekirja jõudmine keeruliseks. See oleks olnud väga hea uudis, kui oleksime rahvusvahelises kategoorias edasi saanud. Aga see, et me parima dokumentaalfilmi kategoorias ei saanud lühinimekirja, on väga sügav pettumus - seda ma ei varja. Sundance’i ja San Francisco auhinnad, LUX publikuauhinna nominatsioon ja EFA eelvalikusse jõudmine andsid meile aluse õigustatud lootusteks - algul jäime erinevatest ennustustest pigem välja aga kampaania edenedes hakkasime vaikselt ennustustes esile tulema ning hääletusperioodi lõpuks paigutasid mitmed filmitööstuse olulised väljaanded nagu näiteks Variety meid oma lõplikusse lühinimekirja-ennustusse,“ ütles Marianne Ostrat Kroonikale.