Rahaline põnts: Ieva Ilves kaotab lahutuse jõustumisel igakuise tasu

Presidendi kantselei pressiesindaja Epp-Mare Kukemelk sõnab Kroonikale, et vastavalt Vabariigi Presidendi ametihüve seadusele makstakse pärast presidendi ametivolituste lõppemist presidendi abikaasale tasu, mille suurus on 20 protsenti presidendi ametipalgast. „See summa muutub igal aastal aprillis vastavalt sellele, kuidas muutub presidendi ametipalk. Ieva Ilvesel makstud tasu suurus on alates 2023. aasta aprillist 1663,64 eurot. Muid hüvesid ta ei kasutanud. Õigus hüvele on üksnes presidendi abikaasal. Lahutuse jõustumisel lõppeb ka tasu maksmine,“ ütleb Kukemelk.