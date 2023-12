Ieva Ilves kommenteeris lahutust Toomas Hendrik Ilvesest: lootsin, et suudame oma suhte päästa

21. detsembril selgus, et Ieva Ilves ja Toomas Hendrik Ilves on otsustanud oma kaheksa aastat kestnud abielu lahutada. Ieva rääkis lahutusest pisut lähemalt Õhtulehele antud kommentaaris ja sõnas, et Toomas soovis lahutust. „Lootsin, et suudame oma suhte päästa. Kahjuks polnud see võimalik, kuna olin eemal ja tulid avalikuks meie abielu õõnestavad faktid,“ kinnitas naine.