Abikaasa Jalmarist lahutanud Sandra Vabarna: me päriselt läksime sõbralikult lahku, kumbki ei teinud teisele haiget

Sandra räägib intervjuus, et hakkas oma suhete osas pidama jutuajamisi, mida nimetas „õrnadeks vestlusteks“. Nende jutuajamiste ajal ütles ta rahulikult, aga otse välja, kas ja mis talle ei meeldi, ei sobi, kuhu tuleks tõmmata piir. Neid vestlusi oli tal nii sõprade, pere kui ka koostööpartneritega.

Oma kaaslasega läbi kümne aasta, Jalmariga, pidas Sandra neid vestlusi lõpuks väga palju. Ka paariteraapias – „et mitte lasta asju nii põhja, et enam pole midagi päästa. Lihtsalt tunnistasime, et meie huvid ja arusaamad on muutunud. Näiteks: milline kogemus ja katsumus on naisele, nii füüsiliselt kui vaimselt, laste saamine! See muudab ka suhtedünaamikat ja -rolle,“ ütles lauljanna.

Pärast esimest seanssi andis terapeut paarile ülesande: mõelda välja, mida nad tahavad. Ta ütles: „On võimalik teha samme, et koos edasi minna, aga on võimalik ka armastusega lahku minna.“ Juuli alguses andsid Sandra ja Jalmar teada, et on otsustanud abielu lahutada. Austusega, armastusega.

„Inimesed otsivad meie lahutuses draamat, aga seda tõesti ei ole. Olen tänulik, et minu ja Jalmari sõbrad on jäänud tugevaks, sest seda, mis meie vahel juhtus, ei julgeta küsida meie endi käest, küll aga meie sõpradelt! Me p ä r i s e l t läksime sõbralikult lahku, kumbki ei keeranud teisele kokku mingit jama ega teinud haiget. Aga isegi sellisel juhul on lahutus keeruline – palju keerulisem, kui ma arvasin. Kõik ju muutub! Kasvõi see, kui imelik on alguses üksi elada, kui oled kümme aastat kellegagi koos elanud,“ tõdes Sandra.

