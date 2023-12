Ilvesed paari pannud kirikuõpetaja mornilt: kahju, kui inimesed ei suuda ühel või teisel põhjusel teineteisele antud tõotusi pidada

Pruutpaari osas jagus kirikuõpetajal lahkeid sõnu. „Pruutpaarid on alati ilusad, õnnelikud ja armunud. Kõik tundus ikkagi nii nagu sellistel hetkedel on - kaks armunud ja armastavat inimest sõlmimas abielu, nende pered koos nendega. Täpselt nii see oligi. See riiklik pool seal ei mänginud küll erilist rolli sellepärast, et kirikusse olid kutsutud nii Toomas Hendrik Ilvese kui ka Ieva Ilvese lähimad sugulased ja sõbrad,“ lausus kirikuõpetaja.