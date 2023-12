Tsensuur ERRis? „Kinoteatri õhtuse vööndi“ viimane saade jääb sobimatu sisu tõttu ära

ETV ja ETV2 peatoimetaja Urmas Oru sõnul ületab „Kinoteatri õhtuse vööndi“ viimane osa hea huumori ja satiiri piiri ning see on ETV eetri jaoks sobimatu.

„Saate viimase monoloogi keskmes on Eesti Rahvusringhääling ja meie kolleegid, keda halvustatakse ja solvatakse nimeliselt ja isiklikul pinnal. ERR-i tegevust on erinevatest aspektidest kritiseeritud pea igas eelnevas saatesarja osas, mistõttu on sellest veel omakorda ülevõimendatud ja osaliselt kuulujuttudele põhineva kontsentraadi esitamine täiesti põhjendamatu,“ põhjendas Urmas Oru programmilist otsust.