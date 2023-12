Nüüd kinodes! Vaatajate ette jõuab Jaapani kultuurist tehtud haiku-film

Wim Wendersi elutarkus ja loomekogemus on leidnud suurepärase kokkuvõtte „Täiuslikes päevades“, mis on meditatiivne kirjeldus igapäevaelu rõõmudest. Kriitikud on seda võrrelnud vanameistri suurteosega „Taevas Berliini kohal“, kuna filmi peategelasele, Tokyo käimlate koristajale Hirayamale meeldib samuti olla nähtamatu nagu seda olid Berliini inglid, jälgides oma ümbrust ja inimesi, pildistades puid ja nautides inimelu iga detaili.

Hirayama elufilosoofia kajastab Wendersi filmi ideed - režissöör püüdis luua utoopilist filmi praeguses reaalsuses, kus me kõik oleme muutunud töönarkomaanideks, kellel on liiga palju tegevusi ja liiga palju nutiseadmeid. Hirayama tegelaskuju on sellest teadlik ja suudab kaootilises maailmas oma rutiinist kinni pidades säilitada rahu ning uskuda, et vähemalt midagi on tema enda kontrolli all.

Huvitav on ka see, et Jaapanis ja Jaapani kultuurist tehtud haiku-filmi režissöör on sakslane. See pole siiski esimene kord, kui Wenders selles riigis töötab: kunagi käis ta seal otsimas vana Jaapanit, mis tema meelest oli kadumas ja mida Wendersi suure mentori Yasujirō Ozu filmides kujutati. Režissööri sõnul sündis „Täiuslike päevade“ idee Tokyos ja seda ei saanud kusagil mujal realiseerida. Wendersi otsus teha film, mis ei räägi tema enda kultuurist, ei ole siiski üllatav, sest paljud filmikriitikud on teda kirjeldanud kui piirideta režissööri. Ühes intervjuus pakkus Wenders ise välja, et pärast maailma laastanud Covid-19 pandeemiat oli Jaapanist saanud omamoodi oaas, kus sai taas õppida inimestega suhtlema ja igapäevaelu nautima.