ANNA OMA HÄÄL | Otsid jõulupühadeks muusikat? Vali oma lemmik kodumaise artisti esitatud jõululaul!

Jõululaule on välja andnud paljud Eesti muusikud ja lauljad. Kroonika otsis pühadeks välja kümne erineva artisti jõululaulud, et valikus oleksid esitatud nii tuntud klassikud kodumaises kõlas kui ka Eesti artistide omaloominguna valminud jõulupala. Koondasime lood kokku ja kutsume lugejaid nende seast enda lemmikut valima! Hääletusnimekirja all oleme jõululood ka välja toonud, et saaksid neile kohe kõrva peale panna.