FOTOD | Kui Ilvesed viimati koos avalikul üritusel osalesid, siis oli Toomas Hendrik tõsine, Ieva aga naerusuine

Ieva andis lahutusest teada neljapäeval sotsiaalmeedias. „Jõulueelses meeleolus pean siiski sügava kurbusega teatama, et ligi kaheksa aastat kestnud abielu Toomas Ilvesega on lõppenud,“ kirjutas ta. „Sellisteks otsusteks ei ole ükski hetk sobiv. Aga praegu pärast pikka mõtlemist ja Toomase valikut austades on mulle selge, et edaspidi läheme mõlemad edasi oma teed pidi, hoolitsedes koos laste heaolu eest.“