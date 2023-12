Kinoteatri ja ERRi skandaal kütab kirgi ka sotsiaalmeedias. Taavi Libe: eetrisse minnes oleks see olnud ERRi reatöötajatele topeltlöök näkku

Tootsen võttis nüüd Facebookis Kinoteatri juhtumi osas sõna. „Olen Eesti Rahvusringhäälingu patrioot. Sellega koos üles kasvanud, selles elanud. Üks osa minu Eestist. Nüüd ja edaspidi. Ja ma mõtlen rahvusringhäälingut kogu tema ajahaardes: Felix Moorist, Raul Saaremetsani. Kõik need sajad inimesed kes läbi aegade on ägedaid asju teinud. Inimesed, kes loovad praegu meie kultuurilugu kogu tema liigirikkuses. ERR on meie kõigi oma. Meie Emajõgi, millega kõik eestlased varem või hiljem kokku puutuvad,“ märkis ta. „On paremaid ja halvemaid aegu. Mõnikord on hea fikseerida hetkeseis. Ja neid vaateid samale situatsioonile võib olla erinevaid. Kinoteater on tabanud midagi olulist.“