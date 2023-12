Nad tegid seda taas! Pakendikeskus keeras „Kinoteatri õhtuse vööndi“ maha võetud osa naljakaks reklaamiks

Reede õhtul andis ERR oma veebilehel teada, et ETV peatoimetaja Urmas Oru otsusel on tol õhtul eetrisse pidanud minev „Kinoteatri õhtuse vööndi“ saade eetrisse sobimatu ja võetakse eetrist maha, kuna ületab hea huumori ja satiiri piiri ning on ETV eetri jaoks sobimatu.

„Saate viimase monoloogi keskmes on Eesti Rahvusringhääling ja meie kolleegid, keda halvustatakse ja solvatakse nimeliselt ja isiklikul pinnal. ERR-i tegevust on erinevatest aspektidest kritiseeritud pea igas eelnevas saatesarja osas, mistõttu on sellest veel omakorda ülevõimendatud ja osaliselt kuulujuttudele põhineva kontsentraadi esitamine täiesti põhjendamatu,“ põhjendas Urmas Oru programmilist otsust.

Saate mahavõtmine tekitas parajalt arutelu ja poleemikat. Olukorral haaras härjal sarvist Pakendikeskus ning pööras saadet „Kinoteatri õhtune vöönd“ viimast osa puudutava otsuse osavaks reklaamiks. „Selleks, et kaitsta õrna sisu ootamatute löökide eest, tasub juba varakult ette mõelda. See on palju lihtsam, kui hiljem tagajärgedega tegeleda,“ kirjutati Pakendikeskuse Facebooki postituses, millega reklaamiti puiduvilla, mis on saadaval 20 liitrises pakis. „ETV, kui vajate pehmemat sisu,“ oli postituse juurde veel kirjutatud.

Netirahvale Pakendikeskuse kiire reageering meeldis ning kuue tunniga oli ettevõtte postitus kogunud ligi 1000 reaktsiooni. „Super - kiire reageering, lihtne ja tabav,“ kiitis üks Facebookis kommenteerija postitust. „Geniaalne nagu alati,“ lausus ka teine. „Samas vaimus jätkata!“ palus järgmine kommenteerija.