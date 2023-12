ARMAS KLÕPS | Kourtney Kardashian näitas esimest korda enda ja kallima Travis Barkeri beebit

Fotodel kannavad mõlemad tumedaid riideid ning hellitavad beebit. Näha on poisipõnni väikeseid varbakesi ja tumedaid juukseid. Ühel pildil paistab Kourtney lapsele rinda andmas ja teisel kostitab Travis oma poega musiga. „Rocky,“ kirjutas Kourtney pildiseeria juurde kinnitamas sellega lapsele valitud nime. Tegemist on esimese postitusega, mis tõsielustaar pärast lapse ilmaletoomist temast teinud on.

Pärast pisibeebiga rahulikult ja turvaliselt koju jõudnud Kourtney otsustas aga, et kõiki katsikukülalisi ta vastu ei võta ja kehtestas oma pereliikmetele ja sõpradele range põhimõtte: beebiga on oodatud tutvuma ainult kutsutud külalised. Kutsete põhimõte peituvat Kourtney soovis oma poja tervist hoida. „Ta ütles, et see on pisikute pärast – ta tahab beebit kaitsta ega soovi tema tervisega riskida,“ avaldas üks allikas.