FOTOD | Kõik lapselapsed koos! Kuninganna Silvia tähistas suurejooneliselt 80-aastaseks saamist

Rootsi kuninganna Silvia sünnipäev on suur püha nii siniverelisele kui ka tervele riigile. Näiteks on 23. detsember kuulutatud seal ametlikuks lipupäevaks. Rootsi kuningakoda õnnitles kuningannat tema suure juubeli puhul sotsiaalmeedias mitme fotoga. Esimene neist oli sünnipäevaportree, kus kuninganna kannab türkiissinist kleiti kauni prossiga ning Silvia vaatab helge pilguga kaamerasse. Kuninganna on foto jaoks valinud eheteks kaunid kõrvarõngad, särava kaelakee ning mitmed käevõrud.