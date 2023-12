KLÕPS | Kas tõesti tema? Paris Hilton muutis oma välimust, et rahus jõuluoste teha

Tähelepanelikud fotograafid märkasid Hiltonit mõne päeva eest Beverly Hillsis Rodeo Drive’i ostutänaval šoppamas. Kui peamiselt on seltskonnatäht tuntud oma pikkade blondide kiharate poolest, siis seekord oli Hilton pähe sättinud musta paruka, et oma välimust muuta. Paistis, et ärinaine on tegemas viimase hetke jõuluoste - seekordsed jõulud on talle esimesed kui kahe lapse ema.