VIDEO | „Pigem emotsioone kinkida kui asju!“ Eestlaste jõulukingid jäävad paarisaja euro kanti

Küsisime 21. detsembril ansambli 2 Quick Stardi kontserti väisanud inimestelt, millised on nende tänavused jõulukulud. Näiteks vastas üks paar, et neil on jõulukulud suured, kuna lapselapsi on palju ning neid tuleb hellitada. „Ikka üle 200 euro. Mul on imeline abikaasa, ta väärib ikka paremat kui ainult 50-60 eurot,“ lausus üks vastaja.