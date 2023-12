KLÕPS | Vana arm ei roosteta? Sanna Marin veedab jõulud eksabikaasaga

See, et Soome endine peaminister Sanna Marin veedab jõulud oma endise abikaasa Markus Räikköneniga selgus Marini Instagramist. Ta postitas enda kontole story, mille algupäraselt oli teinud Räikkönen. Mees on Sanna fotole ära märkinud ning mõlemad naeratavad fotol. „Perekonnaga jõulud,“ on postituse juurde kirjutatud. Story taustaks on valitud Frank Sinatra lugu „Have Yourself A Merry Little Christmas“.

Kui Sanna on selga valinud valge pidulikuma jakikese, siis Markus kannab punast kampsunit, mille all on triiksärk. Jalas on tal mustad püksid. Taustal paistab ehitud jõulupuu.

Mais teatasid Marin ja tema tollane abikaasa Markus Räikkönen, et lahutavad oma abielu. Paar jõudis koos olla 19 aastat, millest viimased kolm aastat oldi abielus. Neil on viieaastane tütar. Räikkönen ja Marin on avalikult kinnitanud, et nad suhtlevad siiani tütre tõttu sõbralikult ja on üheskoos tema eestkostjad.

Viimasel ajal on levinud Soomes uudised, et Marini südame on võitnud üks juuksuri ametit pidav mees ning nende suhe on järjest tõsisemaks muutumas. Oktoobri alguses oli Sanna silmarõõm kolinud talle lähemale ning armastajapaari kodud jäävad nüüd kõigest 500 meetri kaugusele teineteisest. Siiani pole Marin ühtegi fotot oma südamevallutajast avaldanud, samuti on teadmata tema juuksurist kallima nimi.