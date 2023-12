Brigitte uus väidetav suhe Karl Kähriga tuli esimest korda avalikkuse ette detsembri alguses. Küll oli Hunt selleks ajaks eputanud sotsiaalmeedias suure lillekimbuga ja vihjanud, et tema voodielu on paranenud, kuid otsustanud oma südamevallutaja nime enda teada jätta.

Blogija Mallukas aga otsustas väidetavalt oma mitmele allikale toetudes Brigitte kallima nime avalikustada. Oma blogipostituses kirjutas Mallukas, et Hundi uus väljavalitu on naise sõbranna ja endise ihumeikari Grete Lille lapse isa Karl Kähr (31). Sama nimi on käinud läbi ka arvukatest Kroonikani jõudnud kuulujuttudest ning Brigitte olevat ka ise teinud vihjeid oma Instagrami close friends’idele ja need klapivad ideaalselt Karli kirjeldusega.