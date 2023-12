FOTO | Vigade parandus? Jõulukaardiga naerualusteks sattunud William ja Kate avalikustasid uue pühadeportree

Sel sügisel fotograaf Josh Shinneri poolt tehtud mustvalge pilt näitab kolme Walesi printsi ja printsessi innukalt kaamera poole naeratamas. Printsess Charlotte, kes on võtnud istet oma vendade vahel, on visanud oma käes ümber printside George’i ja Louis. Sotsiaalmeediasse postitatud foto juurde kirjutasid William ja Kate: „Meie perekond soovib teie peredele kõige paremaid jõulupühi!“.

Antud pilt pärineb samas seeriast, kust võeti ka Walesi perekonna algne jõulufoto, mis detsembri alguses netirahva seas naerualuseks sai. Nimelt märgati toona, et maailma ühe kuulsaima pere pühadeportree on väga kentsakalt töödeldud. Näiteks puudus pere pesamunal Louis’l keskmine sõrm ning ka pisipõnni jalg oli kentsaka kujuga. Mõned Williami ja Kate’i pühadekaarti kommenteerinud fännid väitsid, et fotolt on näha ka ühte üleliigset jalga ning printsess Charlotte’i käsi on ebanormaalse suurusega.