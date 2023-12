Kelly Sildaru tunneb oma vennast puudust: olen üritanud temaga kontakti otsida

2019. aastal tuli Kelly avalikkuse ette infoga, kus tunnistas, et tema treenerist isa Tõnis Sildaru kasutas tema peal nii vaimset kui ka füüsilist vägivalda. Täna tunnistab Kelly, et sellise infoga avalikkuse ette tulemine polnud sugugi kerge. ’’Üldse sellises olukorras olla ei ole lihtne. Isegi kõige suuremale vaenlasele ei soovi ma seda, mida peavad inimesed lähisuhtevägivallas kogema,’’ ütles Kelly.

’’Ma olin nii madalas kohas ja siiani ei mõista, kuidas nii häid sooritusi suutsin pinge ja stressi kõrvalt teha. Miks ma lõpuks otsustasin sellest rääkida, oli see, et olla ka teistele eeskujuks, sest tean, kui raske on sellest olukorrast välja tulla. Ma näen, et see on teema, millest tuleb rääkida,’’ jätkas ta.

Täna Kelly oma isa ja venna Henryga ei suhtle, kuid viimasest on tal kõige rohkem kahju. ’’Ma olen ikka üritanud oma vennaga kontakti otsida, aga tema pole minuga soovinud kontakti astuda, aga loodan, et ta saab ka ühel hetkel vanemaks ja siis saame edasi suhelda. Me käisime nii palju koos reisimas ja olime tegelikult väga lähedased,’’ nentis vigursuusataja.

Kirjutasime novembri lõpus, et Kelly isa Tõnis abiellus Sigrid Vahtraga ja abikaasade ühiseks perenimeks sai Sildaru.

Tõnis Sildaru ja Sigrid Sildaru pulmapäev 9. septembril möödus ilma suurema peota. Värsked abikaasad hoidsid oma elu üht tähtsündmust pikalt vaid enese ja väiksema lähiringi teada - abiellumisest andis Tõnis sotsiaalmeedias avalikult teada alles 17. novembril.

„Toidule ja ansamblile me rõhku ei pannud,“ sõnas Tõnis Kroonikale. „Soovisime selle hetke veeta kahekesi, pakkuda tähelepanu ainult üksteisele. Sõbrad ja tuttavad on küll palunud pulmapidu, kuid tähistame seda lähedastega suuremalt, kui on möödunud kümme head aastat abiellumisest.“

Varem oli Tõnis koos oma laste ema Lilianiga. Delfi Sport kirjutas 2020. aasta mais, et Eestile rohkesti au ja kuulsust toonud Sildarude suusapere on lagunenud ja vaidles toona vara üle.

Toona rõhutati, et freestyle-suusatamises maailma tippsportlaste hulka kuuluv Kelly Sildaru ja tema noorem vend Henry treenivad edaspidi eraldi. Henry jätkas seni mõlemat last juhendanud isa Tõnisega, Kelly treeneriks sai pärast mõningaid otsinguid tema kallim Mihkel Ustav. See polnud lihtsalt treeningurühma laialiminek. Suusaperekonna suhted olid koos jätkamiseks paraku liiga sassi läinud. Ühele poole jäid Tõnis ja Henry, teisele poole Kelly ja pereema Lilian.