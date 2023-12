Leelo Tungal usub, et jõulude ajal tuleb mõelda headele asjadele: nii palju on ilusat, püüame muredele mitte mõelda

Vanemaks saades aitavad jõulutunnet ja pühadega kaasnevat elevust üleval hoida lapsed ja lapselapsed. „Noortel vanematel on see tegelikult tore mängimine, kuidas mängida koos lastega seda jõuluvana mängu,“ märkis luuletaja.

„Nii palju on ilusat, püüame muredele mitte mõelda. Tänavu on nii palju muresid: igasugused haigused, sõjad, inimeste närvid on pingul, aga äkki jõulude ajal on aega natukene iseenda sees sobrada ja mõelda, et võib-olla ei olegi see maailm kõige hullem,“ mõtiskles ta.