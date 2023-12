FOTOD | Kummitus minevikust! Kuninglikud võtsid teenistusele kaasa endise pereliikme

Nüüd on monarhiks aga kuningas Charles. Varasemalt on meediast käinud läbi mitmed väga erinevad väited seoses tema ja Fergie suhetega. On spekuleeritud, et Charles sai oma vennanaisega algselt väga hästi läbi, kuid Fergie ja Diana lähedaste suhete tõttu hakkas prints Yorki hertsoginnast kaugenema ja teda põlastama.