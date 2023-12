FOTO | Kust läheb piir? Kim Kardashiani pöörane jõulukink ajas netirahva marru

Mõned päevad enne pühi uhkustas 43-aastane staar, et ta on saanud endale kingiks hõbedase 3D-mudeli tema enda ajust. Antud kinki ei teinud Kimile keegi tema pereliikmetest, vaid see jõudis temani tänu koostööle ettevõttega Prenuvo. Sama firmat on Kim ka varem reklaaminud ning võib eeldada, et Instagramis oma ajuga uhkustanud telenägu sai 3D-mudeli kõrval „jõulukingiks“ veel sadu tuhandeid eurosid antud toote promomise eest.

Daily Maili hinnangul on kõige kallim osa selle kingituse juures see, et 3D-mudelit sooviv inimene peab minema haiglasse ja laskma teha enda ajust uuringu. Suurbritannias võib selline teenust maksta umbes 900 kuni üle 2000 euro. Sellele lisanduks veel ka Prenuvo poolt määratud tasu 3D-mudeli valmistamise eest.

Sotsiaalmeedia on löönud kihama seetõttu, et paljude inimeste arvates on selline ebatarvilik kingitus justkui vaesemate kodanike mõnitamine. „Kim, see on jõukatele inimestele. Inimesed ei saa praegu endale süüagi lubada,“ pandi Kardashianile tema Instagrami kontol südamele. Leidub ka neid, kes leiavad, et Kim võiks oma raha annetada selleks, et inimesed pääseksid kompuutertomograafia uuringutele mitte ajust pilte tegema minna, vaid saaksid oma tervist kontrollida. „Kahjuks ei saa meie tavalised inimesed sellist ennetavat ravi endale lubada. Enamik kindlustusi seda ei kata,“ kirjutati Kardashiani sotsiaalmeedias.