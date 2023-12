Soome kaalub Eurovisioni boikoteerimist, eelvoor on aga toimumas

Siiani pole YLE teinud ühtegi ametlikku avaldust, kuid põhjanaabrite rahvusringhäälingu poolt korraldatava eelvooru Uuden Musiikin Kilpailu (UMK) Instagrami kontole ilmus eelmisel nädalal teade, kus jäetakse boikoteerimise võimalus õhku. Samast tekstist selgub, et UMK korraldajatele on saadetud mitmeid kirju seoses Iisraeli osalemisega Eurovisionil ehk võib oletada, et antud teema on Soome eurofännidele südamelähedane.

„Aitäh kõikidele nende sõnumite ja soovituste eest. Me oleme lugenud läbi iga kirja, mis meile on saadetud ning oleme need edastanud YLEle. Situatsioon Lähis-Idas on šokeeriv ja tõsine ning see on teinud palju muret ka UMK korraldajatele,“ seisis Instagrami postitatud tekstis.

Edasises kirjas kinnitatakse, et YLE poolt korraldatav eelvoor on kasvanud aastatega juba niivõrd suureks sõuks, et seda korraldatakse vaatamata sellele, kas Soome sõidab lõpuks Eurovisionile või ei. „Seda, mis puudutab Eurovisionil osalemist, on YLE jälgimas ning on suhelnud EBU ja teiste põhjamaade riikidega,“ kinnitasid UMK korraldajad.

Tegemist on esimese avaliku avaldusega, mis on tehtud Eurovisionil osaleva ringhäälinguorganisatsiooniga seotud sotsiaalmeedia kontolt. 6. detsembril teatas Norra NRK, et nad ei ole Iisraeli osalemise suhtes veel seisukohta võtnud. Islandi laulukirjutajate liit andis hiljuti riiklikule ringhäälinguorganisatsioonile teada, et sealsed artistid kaaluvad Eurovisioni boikoteerimist juhul, kui Iisrael saab osaleda.