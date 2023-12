Toomas Hendrik Ilves kommenteeris esimest korda lahutust: see polnud kerge otsus

Kuigi antud usutluses Ilves oma eraelust väga ei rääkinud, siis näiteks Kaja Kallase abikaasaga seotud skandaalist kõneledes vihjas ta ka oma varasematele liitudele. „Olles ise läbinud analoogseid olukordi – sa ei kontrolli oma abikaasat. Võib-olla nad teevad mingi lolluse või teeb mõni abikaasa tuttav või äripartner mingi lolluse, siis on jah paha lugu,“ sõnas kolm korda abielus olnud Ilves.

Lätlanna Ieva kinnitas Õhtulehele, et lahutada soovis Toomas. „Jah, Toomas soovis lahutust, kuid lootsin, et suudame oma suhte päästa. Kahjuks polnud see võimalik, kuna olin eemal (Ieva Ilves töötab praegu Ukrainas – toim) ja tulid avalikuks meie abielu õõnestavad faktid,“ sõnas Ieva eelmisel nädalal Õhtulehele.