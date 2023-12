Kas Taani kroonprintsessi jõulutervitus sisaldab vihjeid abikaasa truudusetusele?

51-aastane Mary avalikustas oma fondi nimel melanhoolse sisuga jõulutervituse, kus ta räägib peamiselt sellest, kui palju on inimestel teisi ligimesi vaja. Pärast kirja avalikustamist on rahvusvaheline meedia spekuleerinud, kas Mary võib üksindust tundvate inimeste all mõelda hoopis iseennast.

„Aeg on omapärane suurus. Mida rohkem aastaid on läbitud, seda kiiremini tundub, et järgmine aasta möödub. Samal ajal saad üha rohkem aru, kui väärtuslik on iga hetk – ja ka iga aasta,“ kirjutas kroonprintsess. Ta tõdeb oma avalduses, et uuele aastale üleminek on hea võimalus peatumiseks ja viimase aasta hindamiseks.

2023. aasta teine pool on olnud Taani kuningliku pere jaoks eriti keeruline, sest sügisel jõudsid maailma populaarseimate kõmusaitide veergudele fotod, kus Mary abikaasa prints Frederik veetis Madridis aega Mehhikost pärit seltskonnadaami Genoveva Casanovaga. Oma värskes jõuluavalduses viitab Mary, et praegu on just hea aeg leppimiseks.

„Sulgeme peagi ukse 2023. aastale ja läheme jõulupühadele vastu tänuga kõige eest, mida me, inimesed, saame teha, kui ühendame jõud. Edu saavutamiseks vajame üksteist. Soojad soovid häid jõule ja head uut aastat“.