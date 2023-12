„Nendega on seotud väga isiklikud lood...“ Räppar Reketil on üllatavalt sensuaalne hobi

„Küünal on ideaalne laevuke, mille sisse aroom panna,“ sõnas ta ja rääkis, kuidas ta on jäädvustanud enda elu märgilised lõhnad. Nii on saanud purki lõhn, mis iseloomustab Ikaruse bussiga Lasnamäe Raadiku peatusse jõudes ninasõõrmeisse laskunud kuuma asfalti hõngu, aga ka Amalfi ranniku, Saaremaa või Ameerika ringreisiga seotud lõhnad.