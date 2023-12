FOTO | „12 aastat legaalset õnne!“ Pugatšova ja Galkin naasid Iisraelisse ja tähistasid siidpulma

Nii mõnedki seni Pugatšovat ja Galkinit toetanud fännid leiavad, et paari käitumine on silmakirjalik. Nimelt pagesid nad 2022. aasta esimeses pooles oma kodumaalt, sest mõistsid hukka Putini režiimi ja Ukrainas algatatud sõja. Toona kolisid nad Iisraelisse, kus hakkas samuti sel sügisel sõjategevus pihta. Konflikti esimestel päevadel otsustasid Pugatšova ja Galkin taaskord pageda ning eeldati, et nad Iisraeli niipea ei naase, sest staarid soetasid Küprosele kallist kinnisvara ning arvati, et nad elavad edaspidi seal.