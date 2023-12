Värskelt väljatulnud filmis „Aquaman And The Lost Kingdom“ ehk „Aquaman 2“ teeb näitlejate Jason Momoa, Patrick Wilsoni, Dolph Lungreni ja Nicole Kidmani kõrval kaasa Amber Heard. Algupärasega võrreldes on Heardi rolli linateoses aga märkimisväärselt kärbitud.