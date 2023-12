Jaanuari algusest eetris! Kanal 2 hakkab televaatajaid argihommikuti äratama „Telehommikuga“

„Saadet tehes on minu peamine põhimõte, et vaatajal oleks põnev ja et me annaks hommikule ja kogu päevale asjaliku ja praktilise, samas huvitava ja toreda stardi,“ räägib peagi ekraanile jõudva värske saate üks juhtidest Romi Hasa.

Saate peatoimetaja Kajar Kase sõnul toob „Telehommik“ koostöös Postimehega päeva alguses otse-eetrisse kõige olulisemad ja usaldusväärsemad teleuudised. „Eriti hea meel on mul selle üle, et lisaks pärismaailma uudistele jõuavad igapäevaselt tele-ekraanile Rohke Debelaki legendaarsed libauudised, mida ta Kuku raadiole on teinud 30 aastat.“

Samuti vahendab „Telehommik“ praktilisi nõuandeid, mis vaatajale vajalikud alates sellest hetkest, kui ta koduuksest välja astub. „Mis ilm on, mis toimub teedel, mis linnas või maal huvitavat sünnib, millest hakatakse selle päeva jooksul rääkima,“ loetleb peatoimetaja võimalikke teemasid, millest saates juttu tuleb. „Alustame saatega kell 6.30 ja viimased uudised lähevad eetrisse kell 9, sinna vahele mahub suur hulk ajakirjanduslikku sisu, mis loodetavasti on abiks igal kellaajal ärkajatele - isegi päris hilistele, sest pärast saate lõppu läheb eetrisse ka selle kordus.“

Kaheksa aastat ETV saate „Ringvaade“ toimetaja ja vastutava toimetajana töötanud Kase sõnul on saatejuhid Romi ja Kristjan erakordselt sõbralikud, heatahtlikud ja huvitavad inimesed, kellega on tore koos hommikuid veeta.

Paarikümne aasta jooksul erinevates raadiojaamades kuulajaid äratanud Kristjan Gold võttis uue väljakutse vastu põnevusega, märkides, et koostöö Romi Hasaga on olnud Kuku raadios väga meeldiv. „Ma olen küll ennast defineerinud raadioinimesena, aga kui Kanal 2 tegi pakkumise hakata juhtima uut tele hommikuprogrammi, ei kõhelnud ma hetkekski, sest meil on Romiga tekkinud Kukus hommikuti inimesi äratades väga mõnus klapp ja ma usun, et see kandub ka läbi teleekraani kodudesse.“