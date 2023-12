Filmist „Parasiit“ tuntud 48-aastane näitleja Lee Sun-kyun leiti oma autost surnuna

Uudisteagentuur Yonhap teatas, et Lee Sun-kyuni kahtlustati marihuaana ja ketamiini tarvitamises ühes Souli baaris koos meelelahutuskoha perenaisega. Näitleja lausus, et kuigi ta võttis perenaise poolt pakutu vastu, ei olnud ta teadlik sellest, et tegemist on keelatud ainetega. Väidetavalt sõnas aga koha perenaine võimudele, et Lee Sun-kyun tarvitas tema kodus korduvalt narkootikume. Näitleja lükkas need väited ümber, oma advokaadi kaudu nõudis ta lausa valedetektori testi. Lee narkotestide tulemused olid negatiivsed või ebaselgete tulemustega.