Toomas Hendrik Ilves nätsutab ohtralt nikotiininätsu: oleksin surnud, kui ma ei oleks suitsetamist maha jätnud

Presidendi suure juubeli eel filmitud saates on näha, kuidas Ilves oma päevi Abja-Paluoja lähistel Ärma talus veedab. Suures majas toimetab ta üksinda - keedab pelmeene, lükkab autolt lume maha, peseb oma nõusid ja teeb ka palju muid toimetusi ise. Majas on mitu tuba, mis on Ilvese lastele mõeldud, kuid mis saate filmimise ajal on tühjad. Suures majas võõrustas Ilves saatejuht Mart Normetit üksinda.

Normeti küsimuse peale, kui palju Ilvese juures perekond käib, vastas president, et kõik sellega seonduv on väga keeruline. „No mul on nii palju neid inimesi, nad käivad erinevatel aegadel,“ vastas Ilves ja lisas, et perekonnale see koht meeldib.