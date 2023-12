FOTOD | Taas pildis, kuid suhte osas vait! Laulja Ithaka Maria väisas ettevõtja Rain Väänaga MUBA kontserti

Vahepeal pikka aega madalat profiili hoidnud Ithaka Maria ja Rain ilmusid nüüd taas koos seltskonda MUBAs, kuid oma suhte teemal vaikivad jätkuvalt. „Ma ei oska seda teemat rohkem kommenteerida, kui et Rainil on oluline koht minu päikesesüsteemis,“ on Ithaka Maria varem Kroonikale avaldanud.