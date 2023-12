Töö juba käib! Skulptor Tauno Kangro loob kunstnik Jüri Arrakust tema poja soovil büsti

„Jah, see saab olema postamendil büst,“ kinnitab Tauno Kangro. „Elusuurusest tuleb ta suurem, on äratuntavalt Jüri Arrak, aga samas on seal juures ka minupoolset loomingulist lähenemist.“

Tauno ütleb, et tähtaega, millal büst peaks valmima, nad Arnoga paika pannud ei ole, kuid – skulptuur on töös. Arno tellis Tauno sõnul isast büsti oma erakogusse, kuid pole välistatud, et see jõuab tulevikus ka mõnele näitusele.