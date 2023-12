„Meie podcast’ist pissi-kaka nalju ei leia.“ BSH täditütar Marlee tituleeris Kristina Pärtelpoja ja Malluka taskuhäälingu kuulajad harimatuks ja labaseks

„Loodan, et kõikidel olid fantastilised jõulupühad,“ lausus Marlee kolmapäeval oma Instagrami story’des. „Ma tahtsin hoopis oma podcast’ist rääkida. Esimene osa oli meil kahekesi ja see oligi mõeldud meie tutvustamise saatena, aga järgnevates saadetes on meil külalised,“ rääkis ta, viidates Elisa Kolgile. „Juba järgnevas saates on meil Brigita Anton. Me räägime tema elust, lapsest, mis tema huvid on jne. Sellest järgnevas saates on meil Meelis Lao. Räägime temaga näiteks, kus talle meeldib puhata, mis sööki tema armastab, millised naised talle meeldivad jne,“ tutvustas ta.