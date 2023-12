Shakira kodulinnas Kolumbias avati popstaari auks hiiglaslik monument: fännid võrdlevad kuju USA vabadussambaga

Kuue ja poole meetri kõrgune Shakirat kujutav pronksmomument seisab Barranquilla kesklinnas. Ausamba all tänatakse Shakirat „tema ande, masse liigutava hääle ja puusade eest, mis mitte kunagi ei valeta“. Monumendi lõi skulptor Yino Márquez koos oma õpilastega, vahendab BBC.

Shakira jagas oma Instagrami kontol fotosid vanematest värske monumendi ees seismas ning ka üht videot kujust, mille all sõnas, et tegemist on suure austusavaldusega Kolumbia ja Barranquilla naistele.