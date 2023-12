Kuningas Charles jättis skandaalsed printsid Harry ja Andrew oma jõulukõnest välja

Kuningas Charlesi ja prints Williami ning Prints Harry vahelised suhted on olnud kehvad juba mõnda aega, eriti pärast prints Harry raamatu „Spare“ ilmumist. Selle aasta alguses loobus Harry pakkumisest veeta kuninganna surma-aastapäev Šotimaal Balmoralis koos oma isa ja kuninganna Camillaga. Kahe lapse isa Harry tegi mais vaid põgusa visiidi kuninga kroonimisele, enne kui kiirustas tagasi Meghani juurde USAsse, vahendab The Sun.

Samal ajal on allikate sõnul prints Andrew tundnud end viimasel ajal täiesti frustreeritult, kuna väidetavalt on tema nimi mainitud dokumendis, mis on seotud süüdimõistetud pedofiili Jeffrey Epsteiniga.

Jõulusaade, kus kuninga jõulukõne kõlas, filmiti pärast viite aastat taas Buckinghami palees - kuninga selja taga oli taustaks ikooniline palee rõdu. Oma pühadekõnes palus kuningas Charles „rahu maa peale tuua“ ning tsiteeris Jeesust maailma konfliktide ajal, muu hulgas viitas ta sõjalistele konfliktidele Ukrainas ja Gazas.

„Üha traagilisemate konfliktide taustal kogu maailmas palvetan, et me saaksime teha kõik endast oleneva, et üksteist kaitsta,“ lausus kuningas. „Jeesuse sõnad tunduvad asjakohasemad kui kunagi varem: „Tee teistele, nagu sa tahad, et sulle tehtaks“.“

„Sellised väärtused on universaalsed, ühendades meie Aabrahami religioonide perekonna ja muud ususüsteemid kogu Rahvaste Ühenduse ulatuses ning üle terve maailma. Need tuletavad meile meelde, et kujutaksime end ette naabrite nahas ja toetaksime ka nende huve sel raskel ajal,“ jätkas kuningas.

„Selle aasta jooksul on mu südant soojendanud lugematu arv näiteid, kuidas inimesed üksteisest hoolivad,“ viitas ta vabatahtlikele sõduritele ja utsitades inimesi teineteist aitama, nii tööl kui ka kodus. ​„Ennekõike teen üleskutse meile kõigile üksteist teenida; armastada ja hoolida teineteisest,“ lisas ta lõpetuseks.