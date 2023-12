ARMAS KLÕPS | Piret Järvis-Milder jagas pisipojaga toredaid lembehetki

Rõõmus ema-poja duo vaatab osadel piltidel kaamerasse ja vastu säravad Pireti ja Maxi sinised silmad. Põnnil on käes roosakas närimislelu ja ta kannab hallikasbeeži pluusikest. Piretil on seljas mustvalgete triipudega pluus ja ta hoiab poega hellalt süles. Ühel naljakam pildil on ta otsustanud keele kelmikalt suust välja lükata. Poole fotoseeria pealt liitub duoga Egert, kes ilmub Pireti selja taha ja teeb humoorikaid nägusid.