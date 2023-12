Uus kuum paar? Näitleja ja koomik Chris Rock ilmus jõulude ajal välja koos räppari Amber Rose’iga

Amber oli selga valinud hallikasmusta pusa, mille peal kandis ta nahkjakki. Chris kandis sinist nööpidega särki, mille peal oli tal must jakk. Mõlemal olid jalas lohvakad püksid ja tossud. Fotodel, mis paparatsopiltnikel õnnestus räpparist ja koomikust teha, on näha, kuidas Rock viskab Rose’iga sõbralikult nalja. Siiski on veel vara öelda, kas tegemist on uue kuuma paariga, kuna ühtegi hellitust nad teineteisega ei jaganud ning nende suhte iseloom on teadmata. Kumbki neist pole avalikkusele kommentaare jaganud.