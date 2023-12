Indrek Sammul avameelselt kolme lapse lapsendamisest: hetkel, kui lapsel tekib küsimus, siis tuleb talle see lugu ära rääkida

Indrek Sammuli (51) ja Liina Olmaru (56) perekonnas kasvab kolm last – pojad Theodor ja Timotheus ning tütar Susanna. Vikerraadio saadet „Käbi ei kuku“ külastasid Indrek ja Theodor, kes rääkisid lähemalt oma perekonnast. Theodor õpib praegu Tartu tervishoiu kõrgkoolis füsioteraapiat, Timotheusel on käsil 11. klass ja Susanna õpib 8. klassis.

Perekonda saabusid lapsed lapsendamise teel. Saates rääkisid isa ja poeg sellest lähemalt. Saatejuht Sten Teppan uuris Indrekult, mida ta mäletab esimesest päevast, kui Theodor nende koju saabus. Näitleja sõnas, et palju ta sellest päevast ei mäleta, kuid see, et Theodoril oli roheline müts peas ja ta oli voodis pikali, oli tal meeles. Kui tema ja Liina lapsele järele läksid, oli neil palju rõõmu. Alguses pidid tema ja Liina mässama toidusegudega, kuna Theodoril oli allergia.